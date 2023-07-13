Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Кайрат-Жастар» обыграл команду Super Bol со счетом 1:0

    13 Июля 2023, 13:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вчера, 12 июля, на центральном стадионе в Алматы состоялся матч, в котором встретились участники народного проекта Super Bol, который реализуется при поддержке Фонда президентских инициатив «Dara» и Freedom Holding corp, против футбольного клуба «Кайрат-Жастар», передает МИА «Казинформ».

    Для участников проекта – это не просто игра, это уникальная возможность, при которой они вышли на поле исторического стадиона, чтобы сразиться против профессиональной команды первой лиги.

    Матч начался с минуты молчания в память о легендарном ветеране казахстанского футбола Сеильде Икрамовиче Байшакове, который 12 июля покинул этот мир.

    Игра стартовала с попытки «Кайрат-Жастар» навязать свою игру Super Bol, но команда оказывала достойное сопротивление, защищаясь и не боясь идти в атаку. Счёт в матче на 19-й минуте открыл игрок «Кайрат-Жастар» Галымжан Кенжебек, чем сразу же оживил трибуны. После этого у игроков обеих команд было еще несколько моментов, однако они не увенчались успехом. Концовка матча выдалась напряженной из-за непрекращающихся атак игроков Super Bol, которым не хватило немного везения и опыта для того, чтобы распечатать ворота соперника.

    В любом случае, матч, завершившийся со счетом 1-0 в пользу «Кайрат-Жастар», выдался интересным, напряженным и достойным для участников проекта Super Bol, которые совсем недавно стали одной командой.

    Отметим, что финальный матч в рамках проекта Super Bol пройдет 29 июля на стадионе «Астана-Арена» против сборной игроков QJ League.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Криштиану Роналду установил новый рекорд
    Доступность занятий спортом лицам с инвалидностью повысят в Карагандинской области
    Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет