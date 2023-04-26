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    Кайрат Умаров выступил в ходе открытых дебатов Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке

    26 Апреля 2023, 16:11

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Нью-Йорк первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров выступил в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также провёл ряд встреч с руководством Всемирной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своём выступлении на заседании СБ ООН К. Умаров призвал Израиль и Палестину воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать продвижение мира на основе формулы двух государств для двух народов. С учётом членства Израиля и Палестины в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), призвал обе стороны использовать потенциал СВМДА для сближения своих позиций.


    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с Кайратом Умаровым отметил «лидирующую роль нашей страны в регионе» и высоко оценил «реализацию широкомасштабных политико-социальных реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева на фоне крайне сложной международной обстановки».


    Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных международных вопросов и перспективам дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Также стороны обсудили реализацию инициативы по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

    В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигелем де Серпа Суарешом обсуждены правовые аспекты создания Центра ООН по ЦУР в Алматы, а также вопросы ратификации отдельных конвенций ООН.

    Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа выразил благодарность за поддержку программы ООН по расширению участия женщин в миротворческих миссиях, а также отметил усилия нашей страны в сфере подготовки военнослужащих разных стран в Центре миротворческой подготовки KAZCENT Министерства обороны РК. Казахстанский дипломат заявил о намерении нашей страны продолжать активное участие в миротворческих миссиях ООН и вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности.

    В целом визит прошел продуктивно и позволил сверить часы с руководством ООН по вопросам взаимного интереса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Ближний Восток
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