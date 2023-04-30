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    Кайрат Умаров встретился с руководством Белого дома и Госдепа США

    30 Апреля 2023, 17:47

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В рамках своего визита в США первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров провёл ряд двусторонних встреч, в ходе которых стороны обсудили итоги недавнего визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Астану и наметили планы по дальнейшему развитию расширенного стратегического партнёрства РК-США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Состоявшиеся переговоры с руководством Белого дома, Государственного департамента, Министерства обороны и членами Палаты представителей Конгресса США носили конструктивный и деловой характер. Отмечая общность приоритетов в сфере политики, безопасности, торговли, обе стороны подтвердили намерение продолжить наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

    В ходе встреч казахстанский дипломат информировал американских коллег о проводимых реформах, в т.ч. итогах парламентских выборов. Приветствуя полномасштабные преобразования, американская сторона вновь заявила о своей поддержке усилиям казахстанского правительства по их реализации.

    Состоявшиеся переговоры с Первым заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсам Ричардом Верма позволили обсудить укрепление связей между людьми и взаимодействия в консульской сфере. Встреча с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд подчеркнула значительный интерес к активизации политического диалога. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы энергетической и региональной безопасности.

    Встречи с Помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Элиотом Кангом и Помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт позволили обсудить вопросы развития ядерной энергетики и важности обеспечения режима нераспространения, а также подходы к реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

    Основной фокус на отдельных встречах с членами Конгресса был сделан на важности активизации межпарламентских контактов, а также установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК США
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