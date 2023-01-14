Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК

    14 Января 2023, 13:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской области опубликовали в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Территориальная избирательная комиссия установила, что общее число выборщиков по Абайской области составило 123 человек, число выборщиков, принявших участие в голосовании - 108.

    Предварительные результаты голосования:зарегистрированный кандидат Кайрат Тастекеев набрал наибольшее число - 89 голосов на выборах. За кандидата Апенова Кималидина отдали 10 голосов, за - Маслову Анжелу - 7 голосов.

    По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

    Фото: kaztag.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Выборы Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    Президент Чехии будет избран во втором туре
    Движение ограничили на двух дорогах в Абайской области и ВКО
    Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    Популярное
    1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
    2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
    3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
    4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    Новости партнеров