Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской области опубликовали в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Территориальная избирательная комиссия установила, что общее число выборщиков по Абайской области составило 123 человек, число выборщиков, принявших участие в голосовании - 108.

Предварительные результаты голосования:зарегистрированный кандидат Кайрат Тастекеев набрал наибольшее число - 89 голосов на выборах. За кандидата Апенова Кималидина отдали 10 голосов, за - Маслову Анжелу - 7 голосов.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

Фото: kaztag.kz



