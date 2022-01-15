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    Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz»

    15 Января 2022, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz». Об этом сообщается на сайте компании АО «Самрук-Казына».

    «В соответствии с решением Совета Директоров АО «Национальная компания «QazaqGaz» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления», - сказано в сообщении компании.

    Ранее сообщалось, что полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова были досрочно прекращены.

    Фото: stanradar.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Отставки ФНБ «Самрук Казына»
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