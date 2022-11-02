Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Кайрат Сатыбалдыулы вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги - Антикор

    2 Ноября 2022, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции выявило, что Кайрат Сатыбалдыулы вложил 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установили и вернули в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обратили в доход государства.

    Установлен факт вложения Сатыбалдыұлы Қ. 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    По поручению Главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается.

    Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищения средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. О его задержании сообщили в марте этого года.

    26 сентября суд огласил решение по делу Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

    Фото из открытых источников
    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
    Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев
    Свыше 20 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчика в Туркестанской области
    Проходившие по делу Хаменовой подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров