«Кайрат» прокомментировал ситуацию с самовольно покинувшим клуб воспитанником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ФК «Кайрат» прокомментировал ситуацию с самовольно покинувшим расположение команды воспитанником Акмалем Бахтияровым, сообщает СИА «SPORTINFORM».

«В конце июня текущего года игрок команды «Кайрат А» Бахтияров Акмаль, имея действующий контракт с клубом, поддавшись уговорам некоего агента, самовольно покинул расположение клуба. Понимая, что подобные действия приведут к длительной дисквалификации и, возможно, могут поставить крест на карьере игрока, ФК «Кайрат» предпринял все возможные меры по его возвращению. Более того, надеясь, что здравый смысл у Акмаля возобладает, клубом отрицалась вся информация об инциденте. Однако все оказалось тщетно - обещания агента оказались для него весомее», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Как отмечается, с целью защиты своих законных прав клуб был вынужден обратиться в Палату по разрешению споров. 24 июля Палата по разрешению споров вынесла решение о дисквалификации игрока и наложении на него штрафа.

«ФК «Кайрат» сожалеет о случившемся со своим воспитанником, однако, и впредь будет предпринимать все предусмотренные законодательством меры по защите своих прав и интересов», - резюмировали в клубе.