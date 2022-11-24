Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Кайрат» проиграл в матче элитного раунда Лиги чемпионов чешскому «Хрудиму» в Алматы

    24 Ноября 2022, 23:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» во втором матче элитного раунда Лиги чемпионов в Алматы сыграл с чешским клубом «Хрудим», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кака выпустил следующий состав: Деннис, Эдсон, Акбаликов, Дуглас Жуниор, Кайо Руис — Сериков, Кайо Сезар, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов, Вилела, Оразов, Карлос Санс, Игор Шушу.

    Первый тайм прошел без забитых мячей, на старте второго чешский коллектив счет открыл, сделал это Марко Радованович (23-я минута), казахстанцы пошли вперед и пропустили снова в пустые ворота от Матеуса Торреса Дос Рейса (25-я), сократил разрыв Рафаэл Вилела (39-я). 2:1 — сильнее оказались гости.

    Таким образом, после двух туров «Кайрат» имеет в активе одно очко, как и мальтийский клуб «Луксол Сент-Эндрюс», по четыре у «Хрудима» и португальской «Бенфики».

    Заключительный поединок алматинцы проведут в субботу против лиссабонцев, начало в 21:00 по времени Астаны, прямая трансляция на сайте телеканала «Qazsport».
    Спорт Футзал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объявлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч c «Хрудимом»
    «Кайрат» неприятно удивил на старте элитного раунда Лиги чемпионов
    «Кайрат» представил состав на матчи элитного раунда Лиги чемпионов
    Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
    Популярное
    1 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
    2 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    3 Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената
    4 123 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
    5 Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед
    Новости партнеров