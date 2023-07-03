Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Кайрат Омаров назначен руководителем центра трудовой мобильности Атырауской области

    3 Июля 2023, 14:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на должность руководителя Центра трудовой мобильности, курирующего карьерные центры с 1 июля, назначен Кайрат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кайрата Омарова коллективу представил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

    Кайрат Омаров окончил Атырауский Институт нефти и газа по специальности «экономист».

    Трудовой стаж: 2004 – 2007гг. - инвентаризатор РГП «Центр недвижимости Атырауской области»; 2007-2011гг. - старший менеджер АО «ЦентрКредитБанк»;

    2011-2013 гг. - бухгалтер отдела сопровождения банковских операций.

    С 2013 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр занятости населения» акимата Жылыойского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельчане Жамбылской области создали «Лигу молодежи»
    Глава государства акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью
    Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство над страной
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Как решить проблему загрязнения реки Илек в Актюбинской области, рассказали экологи