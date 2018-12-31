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«Кайрат» официально объявил об уходе трех легионеров
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт «Кайрата» сообщил о том, что Иво Иличевич, Акош Элек и Хуан Фелипе покидают алматинский клуб, передает МИА Казинформ со ссылкой на sports.kz.
31 декабря завершаются трудовые отношения между футбольным клубом «Кайрат» и тремя игроками: Иво Иличевич, Акош Элек и Хуан Фелипе покидают расположение клуба.
Хорватский полузащитник Иво Иливечи присоединился к «Кайрату» в январе 2017 года, сыграв 41 матч, в которых он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Акош Элек стал игроком «Кайрата» в марте 2017 года: сыграл 63 матч и отдал 3 результативные передачи. Хуан Фелипе присоединился к «желто-черным» в марте этого года, сыграв в «Кайрате» 30 матчей и отдав три результативные передачи.
Футбольный клуб «Кайрат» поблагодарил каждого из игроков за отлично проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.
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