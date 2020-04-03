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    Кайрат Нуртас присоединился к акции «Біз біргеміз!»

    3 Апреля 2020, 18:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный эстрадный певец Кайрат Нуртас закупил для медперсонала более 80 наборов с молочными продуктами, которые доставлены в три столичные больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Пандемия коронавируса охватила весь мир. В такой сложный период важно сплотиться и помогать друг другу. Мне захотелось выполнить свой гражданский долг и уделить внимание нашим врачам и медсестрам. Им сейчас нелегко, ведь они находятся в группе риска. Хочу поблагодарить всех казахстанских медицинских работников за героический и самоотверженный труд. Сил вам и терпения. Біз біргеміз!» – сказал К. Нуртас.

    Совместно с волонтерами направления «Саулык» развезли продукты в три городские больницы: городской центр фтизиопульмонологии, многопрофильную городскую детскую больницу № 3 и гостиничный комплекс «Рамада Плаза», где развернут карантинный стационар. На днях певец вступил в ряды волонтеров городского штаба Нур-Султана. Городской штаб волонтеров управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана ведет работу по оказанию помощи нуждающимся социально уязвимым слоям населения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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