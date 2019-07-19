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    Кайрат Нурпеисов освобожден от должности руководителя представительства Президента РК в Парламенте

    19 Июля 2019, 08:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кайрат Нурпеисов родился в 1957 году в Павлодарской области.

    В 1979 году окончил Павлодарский педагогический институт, в 1986 году – Алма-Атинский институт народного хозяйства.

    В 1982-1990 гг. – старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела Павлодарского областного финансового управления.

    В 1990-1996 гг. – заместитель начальника, начальник налоговой инспекции по Павлодарской области.

    В 1996-1997 – начальник налогового управления по Павлодарской области.

    В 1997-1998 гг. – председатель налогового комитета по Павлодарской области.

    В 1998-1999 гг. – вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

    В 1999-2002 гг. – вице-министр государственных доходов Республики Казахстан.

    С марта по июнь 2003 г. – аким города Павлодара Павлодарской области.

    В 2003-2008 гг. – аким Павлодарской области.

    В 2008-2009 гг. – вице-министр финансов Республики Казахстан, заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2009-2011 гг. – председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

    В 2012-2013 гг. – руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

    4 сентября 2013 года Распоряжением Главы государства назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

    Награжден орденом «Құрмет» (2005), 3 медалями.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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