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    Кайрат Нурдаулетов официально возглавил клуб КПЛ

    19 Мая 2023, 17:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-футболист сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов возглавил атакентский «Мактаарал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    «Легенда казахстанского футбола, чемпион Казахстана, лучший полузащитник страны 2002-го года Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером футбольного клуба «Мактаарал». Кайрат Жумабекулы — как игрок, выступал в командах «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Иртыш», «Кайрат», «Тобол», «Астана», «Кайсар», чемпион страны, обладатель Кубка РК, Суперкубка Казахстана и лучший игрок года!» - сообщили в клубе.

    После завершения карьеры Кайрат Нурдаулетов вошел в тренерский штаб национальной сборной. Позже он занимал должность главного тренера молодежной сборной Казахстана.

    В то же время произошли некоторые изменения в тренерском штабе. Помощником главного тренера был назначен Руслан Есатов, а обязанности тренера по физподготовке исполнит Аскар Муратов. Тренер вратарей - Юрий Новиков.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Футбол
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