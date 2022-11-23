Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Кайрат» неприятно удивил на старте элитного раунда Лиги чемпионов

    23 Ноября 2022, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В первом матче элитного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» в Алматы сыграл с мальтийским клубом «Луксол Сент-Эндрюс», передает ИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кака выставил следующий состав: Деннис, Эдсон, Вилела, Дуглас Жуниор, Кайо Руис — Сериков, Кайо Сезар, Акбаликов, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов, Оразов, Игор Шушу.

    Несмотря на множество атак казахстанского клуба, который был явным фаворитом, гола в этом поединке болельщики так и не дождались, а главным героем стал вратарь гостей Селио. Итог — 0:0.

    Завтра в 21:00 по времени Астаны «Кайрат» сыграет с чешским клубом «Хрудим», который сегодня добыл ничью в поединке с португальской «Бенфикой» — 3:3.


    Фото: sports.kz
    Алматы Спорт Футзал ФК «Кайрат»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
    Ливень в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию в городе
    Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
    «Кайрат» представил состав на матчи элитного раунда Лиги чемпионов
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    3 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    4 Вода вместо бензина в АЗС - видео из Сети объяснили в акимате Алматы
    5 Космический корабль «Орион» приблизился к  Луне на 130 км и сделал снимок Земли
    Новости партнеров