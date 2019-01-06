-
-
-
-
-
-
вчера 23:30 177
-
-
вчера 22:25 285
-
-
-
-
вчера 20:25 210
-
вчера 19:50 276
-
вчера 19:20 246
-
вчера 19:00 198
-
-
вчера 18:28 248
-
-
вчера 17:21 314
-
-
-
вчера 15:46 286
-
вчера 15:19 393
-
-
-
-
вчера 13:05 937
-
-
-
-
вчера 10:52 425
-
-
вчера 09:51 613
-
вчера 09:29 406
-
вчера 09:00 250
-
вчера 08:00 292
-
вчера 07:20 314
-
вчера 07:00 261
-
-
вчера 05:00 465
-
вчера 04:08 510
-
-
-
вчера 01:54 560
-
вчера 01:24 781
-
-
-
04.01.2019 23:36 487
-
04.01.2019 23:15 710
-
04.01.2019 23:00 272
-
04.01.2019 22:40 305
-
04.01.2019 22:09 474
-
04.01.2019 21:56 599
«Кайрат» на сборах в Турции проведет шесть товарищеских матчей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» на своем официальном сайте огласил список соперников, с которыми «желто-черные» встретятся на учебно-тренировочных сборах в Анталии, передает СИА «SPORTINFORM».
Всего алматинский клуб планирует провести 6 товарищеских матчей во время пребывания в Турции. Первый УТС в Турции пройдет с 22 января по 3 февраля. Второй сбор стартует 6 февраля в южной столице и после чего 10 февраля «Кайрат» вновь вылетит в Анталию, где пробудет до 23 февраля.
На данный момент, известны 5 соперников, с которыми встретятся алматинцы на сборах в Турции: 30 января первым соперником станет российская «Чайка» из села Песчанокопское, 1 февраля алматинцев ожидает боснийский «Вележ Мостар», а 14 февраля «Кайрат» встретится со словенским «Марибором».
После чего алматинцы сыграют с двумя представителями российской Премьер-лиги: на 16 февраля запланирован матч с «Оренбургом», а на 18 февраля встреча с тульским «Арсеналом». 20 февраля команда проведет еще один контрольный матч, о сопернике будет сообщено позднее.
- «Барыс» победил «Сочи» в матче КХЛ
- Болельщики выбрали лучший трансфер «Астаны» в 2018 году
- «Барыс» сыграет с «Сочи»
- Акмолинцы готовятся к международным стартам по биатлону
- Гатиятов возглавил гонку бомбардиров МЧМ-2019
- Кто из сборной Казахстана может сыграть на МЧМ-2020 в Чехии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана