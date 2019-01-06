«Кайрат» на сборах в Турции проведет шесть товарищеских матчей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» на своем официальном сайте огласил список соперников, с которыми «желто-черные» встретятся на учебно-тренировочных сборах в Анталии, передает СИА «SPORTINFORM».

Всего алматинский клуб планирует провести 6 товарищеских матчей во время пребывания в Турции. Первый УТС в Турции пройдет с 22 января по 3 февраля. Второй сбор стартует 6 февраля в южной столице и после чего 10 февраля «Кайрат» вновь вылетит в Анталию, где пробудет до 23 февраля.

На данный момент, известны 5 соперников, с которыми встретятся алматинцы на сборах в Турции: 30 января первым соперником станет российская «Чайка» из села Песчанокопское, 1 февраля алматинцев ожидает боснийский «Вележ Мостар», а 14 февраля «Кайрат» встретится со словенским «Марибором».



После чего алматинцы сыграют с двумя представителями российской Премьер-лиги: на 16 февраля запланирован матч с «Оренбургом», а на 18 февраля встреча с тульским «Арсеналом». 20 февраля команда проведет еще один контрольный матч, о сопернике будет сообщено позднее.