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    Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации

    27 Августа 2022 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Мырзахметов назначен заместителем председателя Комитета государственного имущества и приватизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    Кайрат Мырзахметов родился 1984 году в городе Талдыкоргане.

    В 2004 году окончил Казахский национальный университет им Аль-Фараби, специалист по международному праву.

    В 2006 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бакалавр финансов.

    В 2022 году окончил Жетысуский унверситет им. И. Жансугурова, магистр делового администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году в органах финансовой полиции и противодействия коррупции.

    С 2018 по 2020 годы – старший помощник генерального прокурора в группе внутренней инспекции Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    В 2020 году – сотрудник Генеральной прокуратуры.

    С 2021 года работал заместителем директора Департамента апелляции Министерства финансов Республики Казахстан.

    В 2021 году награжден памятным нагрудным знаком «100 лет Министерству финансов Республики Казахстан».

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Назначения Минфин РК
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