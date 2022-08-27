Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кайрат Мырзахметов назначен заместителем председателя Комитета государственного имущества и приватизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
Кайрат Мырзахметов родился 1984 году в городе Талдыкоргане.
В 2004 году окончил Казахский национальный университет им Аль-Фараби, специалист по международному праву.
В 2006 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бакалавр финансов.
В 2022 году окончил Жетысуский унверситет им. И. Жансугурова, магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в органах финансовой полиции и противодействия коррупции.
С 2018 по 2020 годы – старший помощник генерального прокурора в группе внутренней инспекции Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
В 2020 году – сотрудник Генеральной прокуратуры.
С 2021 года работал заместителем директора Департамента апелляции Министерства финансов Республики Казахстан.
В 2021 году награжден памятным нагрудным знаком «100 лет Министерству финансов Республики Казахстан».
Фото: primeminister.kz