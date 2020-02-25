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    Кайрат Мами провел встречу с председателем Конституционного Совета Алжира

    25 Февраля 2020, 14:33

    АЛЖИР. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, в столице Алжира проходят официальные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики.

    В рамках данного события состоялся международный круглый стол на тему «Вклад конституционного правосудия в обеспечение социального мира».

    Согласно программе председатель Конституционного Совета Кайрат Мами выступил с докладом на тему: «Роль органов конституционного контроля в обеспечении социального мира в обществе».

    В своем выступлении он отметил, что мир в обществе является важнейшей конституционной ценностью. В XXI веке достижение такого состояния социума приобрело особую актуальность. Гарантии социального мира в первую очередь надо искать в Конституции. Деятельность органов конституционной юстиции связана с выявлением и указанием на пути устранения противоречий и пробелов в законодательстве и практике его применения, которые являются потенциальными причинами нарушения гражданского мира. Укрепление конституционализма и усиление принципов верховенства права является залогом мира, согласия и поступательного развития государств, сказал спикер.

    Кроме того, председатель Конституционного Совета Казахстана провел встречу со своим алжирским коллегой господином Камелом Фенишем, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества двух органов в обеспечении конституционной законности. В заключении К.Мами пригласил его принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, запланированных на 27-28 августа т.г.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Конституция
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