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    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»

    19 Июня 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Кайрат Максутов назначен председателем правления АО «Самрук-Энерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

    Нового руководителя компании представил коллективу председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

    Максутов Кайрат Берикович имеет два высших образования – экономическое и профильное энергетическое. В разные годы работал в банковских структурах, квазигосударственном секторе.

    С 2009 года по 2018 год являлся заместителем председателя правления АО «Самрук-Энерго».

    С 2018 года по настоящее время руководил холдинговыми компаниями энергетической отрасли.

    АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и др.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ФНБ «Самрук Казына» Назначения Самрук-Энерго
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