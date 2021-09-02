Кайрат Маишев: Синергия государства и бизнес-сектора дает ощутимые результаты

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В своем Послании Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Синергия государства и бизнес-сектора дает определенные ощутимые результаты, которые в целом определяют благополучие наших сограждан. Так считает генеральный директор птицефабрики ТОО «Poultry-Agro» Кайрат Маишев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое место в развитии экономики занимают инвестпроекты, реализуемые в регионах. Как пример - инвестпроект бройлерной птицефабрики ТОО «Poultry-Agro». Стоимость проекта на первом этапе составляет 5,8 млрд. тенге. На этом этапе полностью восстановлены и работают в штатном режиме 12 птичников, комбикормовый завод, цех убоя и переработки мяса птицы. Производственная мощность предприятия составляет 6 тыс. тонн мяса бройлера в год. Реализация проекта позволила создать 283 новых рабочих места. Соответственно увеличились налоговые поступления в бюджет, социальные выплаты работникам», - отмечает Кайрат Маишев.

По его словам, предприятием в рекордные сроки - с сентября по декабрь 2020 года проведены восстановительные работы сооружений и оборудования птицефабрики. С конца марта этого года также запущено производство. На сегодня предприятие выплатило более 124 млн. тенге в виде заработной платы работникам, налоговых и социальных выплат в бюджет на сумму 110 млн. тенге.

Реализация инвестиционного проекта, по словам Кайрата Маишева, положительным образом отразилась на социально-экономическом развитии региона – увеличение занятости населения и молодежи, снижение уровня безработицы, увеличение доли продукции отечественного производства, развитие экспортного потенциала, рост покупательской способности населения, развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной безопасности региона.

С июня начата реализация второго этапа - восстановление оставшихся 11 птичников, расширение и модернизация цеха убоя и переработки мяса птицы, строительство здания инкубатора и складских помещений, закуп оборудования и техники. На реализацию второго этапа будет инвестировано порядка 4,4 млрд. тенге, что позволит в 2022 году выйти на полную производственную мощность – 12,5 тыс. тонн мяса птицы в год с созданием более 150 дополнительных рабочих мест.

«В рамках государственных программ, при поддержке местных исполнительных органов проводится работа по улучшению инфраструктуры района – ремонт дорог, восстановление линий водоснабжения и канализации. Еще одним направлением ТОО «Poultry-Agro» является развитие земледелия на 10 тыс. га посевных площадей с использованием органических удобрений. Во исполнение Послания Президента, в севообороте значительная часть будет отведена под зернофуражные кормовые культуры. В качестве удобрения планируется использовать технологию переработки птичьего помета собственных птицефабрик с города Рудного и Карабалыкского района, что положительно отразится на повышении урожайности и качества производимой продукции. Для этих целей закуплено необходимое оборудование и техника», - добавил Маишев.

Неблагоприятные погодные условия текущего года, по словам гендиректора предприятия, нашли свое отражение в Послании Главы Государства. Благодаря принятию оперативных мер, удалось стабилизировать ситуацию с кормообеспечением сельхозформирований и личных подсобных хозяйств по региону в целом.

«Большой поддержкой стало выделение из местного бюджета 1,9 млрд. тенге на удешевление стоимости затрат на корма сельхозживотных. Целиком и полностью поддерживаем инициативу Президента страны по внедрению понятного всем и прозрачного механизма субсидирования. Свои предложения мы обсуждаем в отраслевом союзе птицеводов, НПП «Атамекен», доносим до руководства Министерства сельского хозяйства. Считаем, что субсидирование птицеводства должно стимулировать экспортный потенциал отрасли», - подытожил К. Маишев.