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Кайрат Кожамжаров: Главный приоритет работы правоохранительных органов - безопасность казахстанцев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева особое внимание уделено обеспечению безопасности как одному из ключевых условий развития общества. В этой связи, Президентом страны поставлены конкретные задачи по качественному преобразованию работы правоохранительных органов. Об этом заявил генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РК.
Как отметил Кайрат Кожамжаров, основным измерением в работе всей правоохранительной системы, в связи с переходом на сервисную модель, станет уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у граждан. Уже с начала следующего года будет дан старт озвученным реформам.
Обоснованное отражение в Послании нашли и другие волнующие население вопросы. Глава государства обратил внимание на непрозрачность коммунальных тарифов, расходование средств потребителей, регулирование естественных монополий. Поэтому выработанные по результатам прокурорских проверок рекомендации в Правительство, связанные с тарифообразованием будут включены в Общенациональный план по реализации Послания Президента.
В озвученном стратегическом документе «красной линией» проходят вопросы защиты бизнеса от неправомерного вмешательства и административного давления.
Главой государства дан трехмесячный срок для рассмотрения мер по снижению издержек предпринимателей и повышению реальных доходов граждан. Это один из основных приоритетов органов прокуратуры, которые на постоянной основе принимают меры реагирования по защите малого и среднего бизнеса.
Ведется поэтапная гуманизация уголовного законодательства в части снижения его репрессивности по экономическим преступлениям. Нами подготовлен проект закона, в котором предусмотрено снижение санкций и введение альтернативных мер наказаний.
По поручению Президента законопроект дополнится нормой, увеличивающей пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с повышением штрафов.
В то же время будет усилено противодействие теневой экономике, а преступления, связанные с ними, будут выделены в отдельную категорию. Это станет приоритетной деятельностью реорганизуемой Службы экономических расследований.
Прогрессивное видение процесса урбанизации в глобальном масштабе требует разработки новых подходов в обеспечении безопасности. Ключом к ним, как отметил Глава государства, будет цифровизация. Перевод уголовного судопроизводства в электронный формат является началом этого пути, и одним из сдерживающих коррупцию факторов.
Послание Президента - мост, связывающий предыдущие инициативы в четкие ориентиры будущего развития нашей страны, который приведет к высоким темпам роста благосостояния всех казахстанцев.
«Кроме того, Главой государства дано отдельное поручение в сфере земельных отношений. Этот вопрос взят на мой личный контроль», - отметил генпрокурор.
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