Кайрат Келимбетов: МФЦА – наиболее знакомая платформа для всех инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задача по привлечению инвесторов состоит в том, что следует показать, что в Казахстане созданы наилучшие условия по сравнению с другими странами. Об этом в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная задача, как сказал Президент в Послании, состоит в том, чтобы привлекать прямые иностранные инвестиции, создавать рабочие места. Задача по привлечению инвесторов состоит в том, что следует показать, что в Казахстане созданы наилучшие условия по сравнению с другими странами. Одной из таких фишек нашего инвестиционного климата является наличие Международного финансового центра «Астана». Как вы помните, это принципы английского общего права. У нас есть Суд МФЦА, арбитражный центр, есть понятное и знакомое для инвесторов законодательство, это позволяет нам привлекать порядка 6-7 млрд долларов инвестиций. Думаю, что ожидается еще больше инвестиций с учетом сложной геоэкономической обстановки», - сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Спикер отметил, что Казахстан выбрал правильную стезю нейтралальной юрисдикции.

«Есть большой интерес с востока и запада, поэтому МФЦА – наиболее знакомая платформа для всех инвесторов. В июне Совет по управлению под руководством Президента провел специальное заседание, мы подвели итоги 2021 года. В МФЦА зарегистрировано порядка 1,5 тыс. компаний, привлечены серьезные инвестиции. Суд МФЦА провел около 40 дел. Думаю, что в этом году цифры увеличатся. В нашей стратегии имеются амбициозные задачи до 2025 года», - добавил управляющий Международным финансовым центром «Астана».



