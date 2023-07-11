Кайрат Касым назначен начальником ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник Касым Кайрат Жарылкасынулы. Нового начальника ДЧС личному составу представил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Касым родился 6 февраля 1977 года в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области.

В 2004 году окончил Таразский государственный университет, в 2007 году - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2019 году - магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России. С 2020 года продолжил обучение в адъюнктуре Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

В органах гражданской защиты с 2010 года. Свою трудовую деятельность в органах гражданской защиты начинал со старшего офицера управления защиты населения и территорий департамента гражданской обороны МЧС РК. С 2011 по 2015 годы работал старшим офицером управления военно-мобилизационной работы и воинских частей департамента гражданской обороны, заместителем командира воинской части 28237 МЧС, начальником отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны КЧС МВД РК.

С 2015 года по 2022 год работал заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, а с июня 2022 года по июль 2023 года - заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.