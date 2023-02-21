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    Кайрат Евнеев назначен новым заместителем начальника полиции Костанайской области

    21 Февраля 2023, 11:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Евнеев Кайрат Анатольевич, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кайрат Евнеев родился в 1979 году в городе Орске Оренбургской области. В 2001 году окончил Оренбургский государственный университет, в 2006 году университет «Кайнар».

    С 2004 года начал службу в полиции в качестве специалиста инженера технологического отделения МВД РК ГУВД города Астаны. В дальнейшем занимал различные должности в подразделениях оперативного планирования и специальной подготовки МВД РК.

    До назначения занимал должность начальника департамента специальной и мобилизационной подготовки МВД РК.

    Приказом министра внутренних дел РК полковник полиции Курмет Мажикенов, ранее занимавший эту должность, назначен первым заместителем начальника ДП Жамбылской области.

    Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Назначения МВД РК
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