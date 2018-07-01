Кайрат Абдрахманов принял участие в конференции по свободе вероисповедания

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в работе первой Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, инициированной Государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств из более чем 80 государств, а также свыше 170 представителей гражданского общества и 100 религиозных лидеров со всего мира.

Открывая конференцию, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что обеспечение религиозных свобод является одним из ключевых приоритетов администрации Президента Дональда Трампа, а также важным направлением государственной политики США. В этой связи Соединенные Штаты намерены и далее оказывать содействие и поддержку международному сообществу в защите прав религиозных объединений, меньшинств и верующих во всем мире.

Как сообщил Государственный секретарь М. Помпео, для реализации указанных целей США планируют запустить ряд инициатив, направленных на зашиту прав и свобод верующих. Участники конференции поддержали предложение США о принятии Потомакской декларации и Потомакского плана действий в сфере обеспечения религиозных свобод.

В своем выступлении министр иностранных дел РК К. Абдрахманов подтвердил твердую приверженность Казахстана принципам свободы вероисповедания и готовность нашей страны к поддержке международных усилий в этой сфере. Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на то, что данные инициативы созвучны идее Президента Нурсултана Назарбаева по «исламскому примирению», предложенной в рамках Саммита Организации исламского сотрудничества в апреле 2016 года, а также «сближению культур», поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2012 года.

Казахстанская сторона считает, что продвижение религиозных свобод также вносит вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности. Хорошим тому примером является Центральная Азия, которая стремится служить региональной моделью мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития.

В завершение своего выступления министр проинформировал участников конференции о предстоящем в октябре этого года в Казахстане VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который является уникальной площадкой для поддержания диалога между религиями, культурами и цивилизациями, инициированной лидером Казахстана.

Наряду с выступлением, на полях конференции К. Абдрахманов обменялся мнениями с Государственным секретарем М. Помпео, старшим советником Президента США Джаредом Кушнером и провел переговоры с заместителем Госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, с которой обсудил состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений.

Во время пребывания в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства РК посетил один из ведущих мозговых центров «Атлантический совет», где провел брифинг об основных приоритетах развития Казахстана и обменялся мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.





