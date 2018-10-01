Кайрат Абдрахманов: Послание Президента ставит конкретные задачи перед внешнеполитическим ведомством

ХОРГОС. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал о задачах, вытекающих из Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«Перед Министерством иностранных дел поставлены конкретные задачи по адаптации внешней политики и продвижению национальных интересов Казахстана на мировой арене на основе прагматизма.

Обстановка в мире меняется и нам необходимо обеспечивать благоприятные внешние условия для развития Казахстана, эффективной реализации всех задач, которые поставил Глава государства», - отметил министр в своем выступлении перед дипломатическим корпусом в СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» и Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» в Алматинской области.

«В политическом плане речь идет о региональном сотрудничестве, укреплении добрососедства, миротворческой роли Казахстана, наведении мостов между Востоком и Западом, активном участии нашей страны в многосторонней дипломатии.

Глава государства ставит еще более высокие задачи в сфере «экономической дипломатии». Это - поддержка несырьевого экспорта, активная торговая политика, защита и продвижение казахстанского бизнеса за рубежом, привлечение инвестиций, технологий и лучшего мирового опыта, развитие туризма», - отметил глава ведомства.

Для реализации поставленных задач МИД будет тесно взаимодействовать и оказывать необходимую поддержку отраслевым ведомствам и регионам страны, заверил министр. В рамках визита руководителей иностранных дипломатических миссий в Алматинскую область регион представит свой экономический и инвестиционный потенциал.

«Отдельно Глава нашего государства выделил транспортно-логистический сектор. Мы будем продолжать уделять ему первостепенное внимание, особенно с учетом активной реализации китайской инициативы «Пояса и Пути» и ее сопряжения с казахстанской программой «Нурлы жол». Наш сегодняшний приезд в Хоргос имеет прямое отношение к этому важному направлению работы, и мы рассчитываем, что он даст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству наших стран в деле возрождения Великого Шелкового пути в условиях XXI века», - отметил глава МИД.

О задачах, вытекающих из Послания, и путях их решения обстоятельно рассказали fким Алматинской области Амандык Баталов, gрезидент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев, которые также ответили на многочисленные вопросы иностранных дипломатов.