Кайрат Абдрахманов избран на пост Верховного комиссара ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дипломат избран Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал назначение Кайрата Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3-4 декабря впервые в онлайн формате состоялось 27-заседание Совета министров иностранных дел, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором страны-участницы обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня в рамках ее мандата. Как вы знаете, 2020 год явился непростым для организации ОБСЕ, поскольку на протяжении последних нескольких месяцев данная организация работала без руководства. В частности, в июле все четыре руководителя были лишены своих мандатов, поэтому мы рассматривали это, как институциональный кризис. Сегодня этот вопрос нашел свое решение, консенсусом избраны новые руководители», - сказал Мухтар Тлуберди на брифинге в МИД.

Он отметил тот исторический факт, что страны к Востоку от Вены, включая СНГ и Центральную Азию, никогда ранее не были представлены в руководстве организации.

«На этом фоне Казахстан принял решение о выдвижении на пост Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств опытного казахстанского дипломата, Посла нашей страны в Швеции и Дании Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова. Выдвижение Кайрата Абдрахманова было весьма позитивно воспринято всеми странами-участницами ОБСЕ, что позволило Казахстану в открытом конкурсе собрать вокруг нашей кандидатуры широкую поддержку», - отметил министр.

«Несомненно, консенсус , достигнутый по избранию нашего кандидата на пост, является признанием авторитета Казахстана в мире и в самой организации. Особое значение имело и то, что Казахстан в свое время председательствовал в этой организации, и в 2010 году провел саммит в нашей столице», - добавил спикер.



