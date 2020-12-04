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    Кайрат Абдрахманов избран на пост Верховного комиссара ОБСЕ

    4 Декабря 2020, 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дипломат избран Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал назначение Кайрата Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3-4 декабря впервые в онлайн формате состоялось 27-заседание Совета министров иностранных дел, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором страны-участницы обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня в рамках ее мандата. Как вы знаете, 2020 год явился непростым для организации ОБСЕ, поскольку на протяжении последних нескольких месяцев данная организация работала без руководства. В частности, в июле все четыре руководителя были лишены своих мандатов, поэтому мы рассматривали это, как институциональный кризис. Сегодня этот вопрос нашел свое решение, консенсусом избраны новые руководители», - сказал Мухтар Тлуберди на брифинге в МИД.

    Он отметил тот исторический факт, что страны к Востоку от Вены, включая СНГ и Центральную Азию, никогда ранее не были представлены в руководстве организации.

    «На этом фоне Казахстан принял решение о выдвижении на пост Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств опытного казахстанского дипломата, Посла нашей страны в Швеции и Дании Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова. Выдвижение Кайрата Абдрахманова было весьма позитивно воспринято всеми странами-участницами ОБСЕ, что позволило Казахстану в открытом конкурсе собрать вокруг нашей кандидатуры широкую поддержку», - отметил министр.

    «Несомненно, консенсус , достигнутый по избранию нашего кандидата на пост, является признанием авторитета Казахстана в мире и в самой организации. Особое значение имело и то, что Казахстан в свое время председательствовал в этой организации, и в 2010 году провел саммит в нашей столице», - добавил спикер.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОБСЕ МИД РК Назначения
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