Каучуконосное растение нашел казахстанский ученый в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каучуконосное растение выявил заведующий Международным центром междисциплинарных решений по антибиотикам и вторичным метаболитам Ерлан Сулеймен. Растение произрастает в Акмолинской области, окрестности села Жалтыр Астраханского района. О том, как ученый нашел природный каучук и как его можно использовать, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как пояснил Ерлан Сулеймен, содержание каучука настолько велико, что он выделяется из цветка растения. Он сообщил, как удалось найти каучуконосное растение и выявить его свойство.

«Обнаружил я это растение случайно у станции Жалтыр, когда ездил домой на станцию Колутон Астраханского района Акмолинской области в 2016-2017 годах. Привлекло оно внимание хорошим ростом и желтыми соцветиями. Я сразу же обратился за помощью коллеге, профессору-ботанику Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова Маргарите Юлаевне Ишмуратовой. С ней мы работаем совместно около 25 лет, и она первоначально по фото, а затем - по гербарному образцу определила этот вид как Cousinia alata (кузиния крылатая), относящаяся к семейству сложноцветных или астровых (Compositae=Asteraceae)», - сказал ученый.

Он также объяснил состав и особенность этого растения.

«Сразу же я обратил внимание на то, что из соцветия растения выделяется млечный сок, который я собрал и попытался сделать жевательную резинку. Содержание каучука настолько велико, что он выделяется из цветка растения, трава до конца не высыхает из-за содержания каучука. Я просмотрел в базе данных и интернет-источниках это растение и обнаружил, что оно совершенно неизученное. На тот момент я работал в Евразийском университете. И я своему тогда докторанту предложил в качестве объекта исследования это растение», - отметил Ерлан Сулеймен.

Первоначально ученый выделил эфирное масло и проанализировал его методом «хромато-масс-спектрометрии» и опубликовал в журнале с высоким индексом цитирования «Химия природных соединений», который переводится в США и выходит под названием Chemistry of NaturalCompounds . Впервые о наличии каучука в растении упомянул ученый в этом же журнале. Следует отметить, что с журналом Ерлан Сулеймен сотрудничает около 20 лет. Наработав экстракт растения, исследование продолжила докторант Альмира Жанжаксина в Институте прикладной химии при ЕНУ, который основал сам ученый.

«Сначала она изучила состав экстракта и биологическую активность его компонентов в Бельгии, в Университете Леувена в 2018 году под руководством профессора Уолтера Луйтена. В ходе работы она впервые выделила шесть флаваноидов с антиоксидантными свойствами и уникальный дитерпеноид. К исследованию также подключились арабские ученые из университета Аль-Ахар (Египет) и провели докинг-анализ, который установил, что дитерпеноид и флаваноиды имеют цитотоксическую и антибактериальную активности. Следует отметить, что ученые из этого университета имеют не только глубокие познания в естественных науках, но и в мусульманском праве. В дальнейшем Альмира продолжила свое исследование в Японии в 2019 году в Фармацевтическом университете Гифу у профессора Масаеши Ояма. С профессором Ояма меня познакомил мой друг Наохито Абе, с которым я работал в городе Оксфорде в университете Миссиссиппи», - продолжил Ерлан Сулеймен.

По его словам, в итоге была напечатана совместная статья с бельгийскими и арабскими учеными с высоким индексом цитирования.

По результатам данных работ и добавив другие работы по уникальным неизученным растениям Акмолинской области Альмира Шайхсламовна защитила диссертацию доктора философии.

Также ученый ответил на вопрос, может ли растение произрастать в других регионах страны, помимо села Жалтыр.

«По литературным данным, данное растение произрастает в Северном и Центральном Казахстане, но на данный момент ресурсные исследования мы еще не проводили», - сказал он.

Актуален поиск новых источников природного каучука и вопрос привлекает внимание ученых и общественности всего мира.

«В свое время изучением каучуконосов Казахстана занимался корифей в области химии природных соединений академик М. И. Горяев, но данное растение ранее не фигурировало в списке каучуконосов. Данным растением заинтересовались ученые из Индии - профессор Rani A. Jose из Department of Chemistry, St.Dominic’s College, Kanjirappally Kottayam Kerala, Mahatma Gandhi University. Они готовы изучить их механические и физические свойства выделяемого растением латекса», - объяснил ученый.

По словам ученого, в будущем растение можно использовать в качестве источника природного каучука, из которого изготавливают резинотехнические изделия для медицины и быта.



