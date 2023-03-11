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    Католическая церковь Германии будет благословлять однополые пары

    11 Марта 2023, 03:33

    БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Католическая церковь в Германии разрешила с марта 2026 года благословлять однополые пары. Такое решение принято в пятницу на синодальном собрании во Франкфурте-на-Майне. Оно было посвящено вопросам реформирования в Католической церкви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как пишет агентство DPA, «за» проголосовали 176 из 202 членов собрания, против - 14. Воздержались 12 епископов. Тем самым было достигнуто необходимое для принятия решения большинство в две трети. Ближайшие три года предполагается использовать для подготовки документов и литургической формы церемонии благословения.

    Во многих католических приходах в ФРГ уже сейчас на практике благословляют однополые пары, но до сих пор это находится в «серой зоне» церковного права. Впредь священникам не будут грозить санкции за совершение соответствующего обряда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Германия Мировые новости
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