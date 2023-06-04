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    Катер с казахстанским флагом проплыл по Каспийскому морю

    4 Июня 2023, 16:43

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню государственных символов Республики Казахстан по Каспийскому морю проплыл катер с казахстанским флагом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное видео показало уровень патриотизма наших граждан. Предприниматель, оказывающий услуги морских прогулок сам выразил инициативу и организовал акцию в честь празднования Дня государственных символов РК», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Патриотизм Видео Мангистауская область Каспийское море Госсимволы РК День госсимволов РК Актау
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