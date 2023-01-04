Кататься на коньках вдоль спорткомплекса «Барыс» запретили спасатели Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны предупреждает жителей столицы об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Жителям и гостям столицы, в связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда, запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса «Барыс», реки Акбулак Алматинского района (возле спорткомплекса «Казахстан») по соблюдению требований безопасности на водоемах», – говорится в сообщении ДЧС.



