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    Кататься на коньках вдоль спорткомплекса «Барыс» запретили спасатели Астаны

    4 Января 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны предупреждает жителей столицы об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «Жителям и гостям столицы, в связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда, запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса «Барыс», реки Акбулак Алматинского района (возле спорткомплекса «Казахстан») по соблюдению требований безопасности на водоемах», – говорится в сообщении ДЧС.
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