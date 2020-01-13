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    Катастрофу украинского самолета в Иране расследуют по трем статьям

    13 Января 2020, 18:48

    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи катастрофой лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    «СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - заявили в спецслужбе.

    В ведомстве уточнили, что на этом этапе расследования продолжается сбор информации.

    Ранее Офис генерального прокурора изменил квалификацию уголовного дела относительно сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

    Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил , что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Украина Ближний Восток Иран
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