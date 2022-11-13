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    Катастрофа произошла на авиашоу в США

    13 Ноября 2022, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ–Во время авиашоу в американском городе Далласе штата Техас над летным полем столкнулись и разбились два самолета. О трагедии во время шоу «Крылья над Далласом» сообщила местная телекомпания WFAA. Видео момента столкновения самолетов были размещены в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, во время полета столкнулись два ретро самолета – старинный американский бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 и самолет значительно меньшего размера – истребитель P-63 Kingcobra.

    Самолеты столкнулись на небольшой высоте и практически мгновенно разрушились от столкновения. Причины авиакатастрофы пока неизвестны, говорится в сообщении.

    B-17 «Flying Fortress» («Летающая крепость») – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.

    Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года. Самолет имел несколько модификаций. B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.

    Более подробная информация уже размешена в Википедии.

    Столкновение произошло около 13:25 по местному времени. Авиашоу, приуроченное к празднованию Дня ветеранов, было организовано Памятными ВВС.

    Оба самолета были полностью разрушены. Официальные лица сообщили, что экипаж B-17 состоял из четырех или пяти человек, в кабине P-63 был один человек, хотя точное количество погибших остается неизвестным. FAA и NTSB начали расследование аварии.

    Согласно показаниям свидетелей и видео, размещенным в социальных сетях, P-63F выполнял высокоскоростной разворот на взлетно-посадочную полосу, теряя высоту. Он столкнулся с B-17 в левой задней части сверху, оторвав фюзеляж B-17 от точки сразу за его крыльями. Оба самолета развалились на части и через несколько секунд упали на землю, загоревшись.

    Кадр из видео

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Происшествия США Мировые новости Авиация
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