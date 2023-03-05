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    Катар выделит $60 млн на помощь наименее развитым странам

    5 Марта 2023, 16:03

    ДОХА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Катар выделит $60 млн на поддержку Дохинской программы действий для наименее развитых стран. Об этом в воскресенье заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Я объявляю о финансовом вкладе на общую сумму $60 млн, из которых $10 млн будут выделены на поддержку реализации мероприятий Дохинской программы действий для наименее развитых стран и $50 млн - на поддержку намеченных результатов программы и повышение устойчивости в наименее развитых странах», - сказал эмир Катара, выступая на открытии Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Дохе.

    Он также призвал международное сообщество последовать примеру Катара и «взять на себя инициативу» по поддержке реализации Дохинской программы, назвав это «гуманитарным долгом» перед народами наименее развитых стран.

    Дохинская программа действий - это дорожная карта развития для наименее развитых стран, согласованная в марте 2022 года. Она включает в себя шесть ключевых направлений: искоренение бедности; использование потенциала науки, техники и инноваций; поддержку структурных преобразований; развитие международной торговли и региональной интеграции; принятие мер в связи с изменением климата и восстановлением после пандемии; активизацию международной солидарности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Ближний Восток Мировые новости Катар
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