Катар столкнулся с критикой из-за проведения ЧМ по футболу

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Катар столкнулся с беспрецедентной критикой после того, как выиграл заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. По мнению катарского лидера, некоторая критика была равносильна клевете, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

В своем выступлении на заседании консультативного совета шуры - законодательного совета Катара, Эмир Тамим бин Хамад Аль-Тани заявил, что его страна столкнулась с «беспрецедентной кампанией» критики в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году.

В 2010 году международная федерация футбола FIFA присудила Катару право на проведение чемпионата мира 2022 года, и с тех пор организаторы потратили сотни миллиардов долларов на подготовку к турниру, который должен начаться 20 ноября.

На протяжении этого периода государство Персидского залива сталкивалось с постоянными проверками в отношении обращения с иностранными рабочими, а также в отношении прав ЛГБТК и женщин.

«С тех пор как мы завоевали честь провести чемпионат мира по футболу, Катар подвергся беспрецедентной кампании, с которой никогда не сталкивалась ни одна принимающая страна», — сказал шейх Тамим.

«Изначально мы относились к этому вопросу добросовестно и даже считали, что некоторая критика была положительной и полезной, помогая нам формировать наши направления, которые необходимо развивать», — подчеркнул эмир.

«Но вскоре нам стало ясно, что кампания продолжается, расширяется и включает в себя фальсификацию и двойные стандарты, пока не достигла уровня жестокости, который, к сожалению, заставил многих задаться вопросом о реальных причинах и мотивах этой кампании», - добавил катарский лидер.

Доха подверглась жесткой международной критике за свое обращение с иностранными рабочими и ограничительные социальные законы, сообщает Reuters.

В последние годы правозащитные группы много сообщали о злоупотреблениях, которым подвергались рабочие-мигранты, строящие стадионы чемпионата мира.

В мае Human Rights Watch и Amnesty International вместе с восемью другими организациями направили Дж. Инфантино письмо с призывом к FIFA и Катару выплатить компенсации семьям рабочих, погибших во время подготовки к чемпионату мира.

Шейх Тамим отметил, что проведение чемпионата мира по футболу стало большим испытанием для «страны размером с Катар».

«Мы приняли этот вызов из-за нашей веры в наш потенциал, мы, катарцы, чтобы справиться с миссией и добиться успеха», — сказал он. Как ожидается 1,2 миллиона человек посетят Катар во время чемпионата мира.

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что предстоящий чемпионат мира, который впервые пройдет на Ближнем Востоке, станет «лучшим в истории».

В августе 2020 года Катар объявил о важных изменениях в своем трудовом законодательстве. В числе других изменений были введены правила по защите рабочих от жары и минимальная ежемесячная заработная плата в размере 1000 риалов (129 тыс. тенге). Кроме того, была отменена ранее существовавшая система «кафала», требовавшая от работников при смене работы получить сертификат об отсутствии возражений со стороны работодателя.

В августе власти Катара были призваны полностью «устранить дисбаланс сил между работниками и работодателями» после того, как не менее 5 тысяч рабочих вышли на улицы в знак протеста против задержек зарплаты и условий труда.

Ранее в этом году Хассан аль-Тавади, глава оргкомитета чемпионата мира по футболу в Катаре, заявил, что трудовые реформы, проведенные Катаром, были «историческими», и это событие оставит «поистине преобразующее социальное, человеческое, экономическое и экологическое наследие».





Фото: AlJazeera







