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    Катафоты-световозвращатели появились на республиканских трассах

    7 Августа 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска возникновения ДТП на республиканской сети автодорог АО «НК «КазАвтоЖол» проводятся комплексные работы по апробации и внедрению новых инновационных дорожных разработок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Дорожники совместно с отечественным разработчиком апробируют инновационные катафоты-световозвращатели на закругленных участках (виражах) республиканских трасс. Выбрано два опытно-экспериментальных участка: световозвращатели установлены на 41 километре автодороги «Астана-Щучинск» и 1358 километре трассы «Астана-Темиртау». Данные автодороги являются одними из самых высокоинтенсивных трасс страны. Здесь могут проехать до 30 тыс. машин в сутки. В качестве эксперимента выбрана двух цветовая комбинация световозвращателей — красный и желтый цвета. Технология особо эффективна в ночное время суток.

    Раанее сообщалось о том, что катафоты на солнечных батареях апробированы на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Транспорт Дороги КазАвтоЖол
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