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    Касым-Жомарту Токаеву доложили о проектах строительства двух заводов в Экибастузе

    9 Августа 2023, 17:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ознакомившись с ситуацией в Экибастузе, Глава государства прибыл в Павлодар, где был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как доложил аким области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

    Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании EkibastuzFerroAlloys. Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест.

    В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании RailCastSуstems с объемом инвестиций 78 миллиардов тенге.

    Господдержку получили и действующие предприятия региона. Так, компания «Нефтехим LTD» первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО «Казмунайхим» запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Инвестпроекты Павлодарская область Экономика Инвестиции Экибастуз
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