Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарту Токаеву доложили о нейтрализации радикальной группы, планировавшей теракты в Казахстане

    28 Августа 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала 2023 года и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста. Как сообщил Ермек Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия терроризму штабом Антитеррористического центра КНБ организовано 103 учения.

    Главе государства также была представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность 5 общественно опасных преступных групп. Ликвидировано 2 канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов.

    В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.

    Кроме того, в сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4 257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков.

    В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

    По итогам встречи Президентом дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    В Актобе нейтрализовали радикальную группировку
    Касым-Жомарт Токаев поздравил НОК с 30-летием
    Как прошел визит Президента Казахстана в Таджикистан
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков