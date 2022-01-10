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    Касым-ЖомартТокаев провел переговоры с председателем Европейского совета

    10 Января 2022, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в стране. Об этом Глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности», - сообщил Президент.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Евросоюз Европа ЧП-2022
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