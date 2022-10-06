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    Касым-Жомарта Токаева  выдвинули в качестве кандидата в Президенты РК от партии AMANAT

    6 Октября 2022, 10:48

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Кандидатом в Президенты РК на предстоящих внеочередных выборах Главы государства от партии AMANAT выдвинут Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Его кандидатура была одобрена делегатами на внеочередном XXIV Съезде партии AMANAT.

    «Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии AMANAT и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ Президента», - сказал председатель партии AMANAT.

    В работе съезда принимают участие 1200 аманатовцев. Партийцы во всех областях и городах Астана, Алматы, Шымкент избрали 700 делегатов для участия в главном политическом мероприятии AMANAT.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана AMANAT Президентские выборы - 2022
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