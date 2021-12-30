Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось ранее, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя.

В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

Передав слова приветствия и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил Президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.

Китайский дипломат также передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Подробнее о встрече можно прочитать здесь.