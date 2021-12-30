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    Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине

    30 Декабря 2021, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщалось ранее, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя.

    В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

    Передав слова приветствия и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

    Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил Президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.

    Китайский дипломат также передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

    Подробнее о встрече можно прочитать здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Спорт Олимпиада Китай
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