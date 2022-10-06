Касым-Жомарта Токаева предложили выдвинуть в качестве кандидата в Президенты РК от партии AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов предложил выдвинуть в качестве кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение он озвучил в ходе внеочередного XXIV съезде партии AMANAT.

В работе съезда принимают участие 1200 аманатовцев. Партийцы во всех областях и городах Астана, Алматы, Шымкент избрали 700 делегатов для участия в главном политическом мероприятии AMANAT.

«Мы не должны возвращаться в прошлое. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели и идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Поэтому в качестве кандидата в Президенты предлагаю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева»,- сказал Ерлан Кошанов.



