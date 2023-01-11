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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах развития Акмолинской области за 2022 год

11 Января 2023, 18:38
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах развития Акмолинской области за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Ермек Маржикпаев, отмечается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики региона.

В частности, в сфере сельского хозяйства благодаря мерам государственной поддержки объем валовой продукции впервые превысит отметку в 1 трлн тенге. Объем производства промышленной продукции составил порядка 1,4 трлн тенге. Сохраняется рост инвестиций в основной капитал. Во всех сферах экономики создано свыше 22 тысяч новых рабочих мест, из них постоянных 16 тысяч.

Президента также проинформировали о ходе отопительного сезона, строительстве ТЭЦ в Кокшетау, реализации ряда инфраструктурных проектов, развитии пристоличных регионов, а также продвижения сферы туризма.

В завершение Глава государства поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.


Фото: akorda.kz

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