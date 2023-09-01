Касым-Жомарт Токаев: За полтора года осуществлены кардинальные изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства перечислил меры, напрямую повлиявшие на качество жизни казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«С 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений. Данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы. В рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта «Нацфонд – детям», в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства. В собственность государства возвращено 8 миллионов гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель. Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил, что с прошлого года в стране проводятся масштабные политические преобразования.

«Всего за полтора года осуществлены кардинальные изменения. Вы были их свидетелями и сами активно участвовали в реализации реформ. Принятые меры позволили обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Таким образом, еще более укоренилась формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Нам предстоит на деле воплотить в жизнь принципы «слышащего государства», и здесь особая роль отводится Парламенту.

Сделаны важные шаги в сфере защиты прав человека. Проводится масштабная работа для обеспечения верховенства закона и справедливости. Расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений. Политическая культура общества вышла на качественно новый уровень», - добавил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстана сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

«Чтобы стать по-настоящему развитой страной мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов», - сказал Президент РК.

Глава государства подчеркнул, что в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги.

«Вместе с тем большинство государств также не стоят на месте. Сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги. Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы.

В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития. Одним словом, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен.

В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно, перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан», - сказал Президент РК.

По словам Касым-Жомарта Токаева, определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.

«Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки», - заключил Президент Казахстана.