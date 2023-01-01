Касым-Жомарт Токаев: Я с большой надеждой смотрю в новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Я с большой надеждой смотрю в новый, 2023 год и желаю, чтобы он принес счастье, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам с новогодним поздравлением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы ждем Новый год с самыми добрыми и светлыми надеждами. В этот прекрасный момент мы говорим друг другу самые теплые и искренние пожелания. Мы строим планы на будущее, загадываем желания. Как и миллионы сограждан, я с большой надеждой смотрю в новый, 2023 год и желаю, чтобы он принес счастье. Уходящий год стал непростым для нашей страны. В январе мы столкнулись с беспрецедентным в истории нашей Независимости испытанием. Но благодаря единству мы смогли выстоять и сохранить страну. Во все времена наш народ с честью преодолевал любые трудности и невзгоды. И в этот раз мы так же решительно прошли через все сложности и продолжили свое уверенное движение вперед», - сказал К. Токаев.

Как подчеркнул Президент, этот год стал для Казахстана переломным.

«Мы укрепили государственность и встали на путь обновления и модернизации. Внеся через общенациональный референдум изменения в Конституцию, мы придали ей подлинный дух справедливости. Теперь Президент будет избираться только один раз на семилетний срок. Начата реформа парламентской системы. Граждане поддержали проводимые масштабные преобразования. В избирательный процесс введены новые правила. Президентские выборы прошли открыто и честно. Все это позволило нам значительно продвинуться во всесторонней модернизации политической системы страны. Мы провели административно-территориальную реформу, в результате которой были созданы три новые области – Абай, Ұлытау, Жетісу. Проведено первое заседание Национального курултая. Мы стали решать самые актуальные проблемы путем общенационального диалога. День Республики приобрел статус национального праздника», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2022 году в стране произошло немало хороших событий.

«На свет появились более 400 тысяч малышей, и дома многих наших сограждан наполнились счастьем. В Год детей мы запустили инициативу «Нацфонд – детям». Это значимый шаг для светлого будущего подрастающего поколения. Отечественные аграрии собрали 23 миллиона тонн зерна. В собственность государства возвращено 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Был запущен целый ряд крупных производств, созданы тысячи новых рабочих мест. Создан фонд «Қазақстан халқына», оказывающий конкретную помощь многим нашим гражданам. Благодаря достижениям казахстанских спортсменов на мировых первенствах гордо реял наш небесно-голубой флаг. В сложных геополитических условиях мы повысили и укрепили международный авторитет Казахстана, целый ряд стран подтвердили наш статус надежного партнера», - сказал К. Токаев.



