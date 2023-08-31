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    Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

    31 Августа 2023, 10:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

    Прямая трансляция Послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

    Текстовая трансляция Послания будет доступна на Telegram-канале Aqorda.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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