Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция Послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Текстовая трансляция Послания будет доступна на Telegram-канале Aqorda.