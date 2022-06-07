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    18:38, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось, что более 6 млн казахстанцев проголосовали за поправки в Конституцию, что составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны.

    «Сегодня утром территориальными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. По предварительным данным, общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило - 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме», - сказал председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге.

    Он подчеркнул, что таким образом референдум можно считать состоявшимся.

    «Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека. Это абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», - уточнил Нурлан Абдиров.

    По его словам, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

    Явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
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