НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что более 6 млн казахстанцев проголосовали за поправки в Конституцию, что составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны.

«Сегодня утром территориальными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. По предварительным данным, общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило - 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме», - сказал председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге.

Он подчеркнул, что таким образом референдум можно считать состоявшимся.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека. Это абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», - уточнил Нурлан Абдиров.

По его словам, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.