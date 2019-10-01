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    Касым-Жомарт Токаев выступит на заседании ВЕЭС

    1 Октября 2019, 16:13

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Армении пройдет очередное заседание Высшего Евразийского Экономического совета. На заседании выступит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Телеканал «Хабар 24» покажет заседание совета в прямом эфире в 16:50», – написал Берик Уали в Facebook.

    Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Армения ЕАЭС
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