Касым-Жомарт Токаев выступит на заседании ВЕЭС

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Армении пройдет очередное заседание Высшего Евразийского Экономического совета. На заседании выступит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Телеканал «Хабар 24» покажет заседание совета в прямом эфире в 16:50», – написал Берик Уали в Facebook.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.