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Касым-Жомарт Токаев выступит на заседании ВЕЭС
1 Октября 2019 16:13
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ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Армении пройдет очередное заседание Высшего Евразийского Экономического совета. На заседании выступит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Президент РК прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС
«Телеканал «Хабар 24» покажет заседание совета в прямом эфире в 16:50», – написал Берик Уали в Facebook.
Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Армения, ЕАЭС,
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