Касым-Жомарт Токаев выступит на международном мероприятии «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в Мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период», которое организовано по инициативе ООН и пройдет в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в своем Facebook.

«Глава государства выступит от имени Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в которой в настоящее время председательствует Казахстан.

В ходе сессии ожидаются выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Канцлера Германии Ангелы Меркель, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, лидеров других стран и международных организаций», - написал Берик Уали.

Прямая трансляция форума начнется в 18-00 по времени Нур-Султана на сайте http://webtv.un.org/