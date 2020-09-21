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    Касым-Жомарт Токаев выступит на мероприятии высокого уровня  в рамках юбилейной сессии Генассамблеи ООН

    21 Сентября 2020, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня ориентировочно после 20.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прямую трансляцию выступления Главы государства можно будет посмотреть на веб-сайте ООН», - сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана
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